Son Dakika Haberleri: Yahyalı'dan 15 Dakikada Getirilen Kalp Hastası Kayseri Şehir Hastanesinde Tedavi Oldu

Yahyalı'dan 15 Dakikada Getirilen Kalp Hastası Kayseri Şehir Hastanesinde Tedavi Oldu

1 saat önce

Yahyalı'da geçimin hayvancılıkla sağlayan 69 yaşındaki Ömer Sarıboğa'nın yolda fenalaşarak yere düştüğünü gören vatandaşların 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri hastayı Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi ulaştırdı.

Yahyalı'dan 15 Dakikada Getirilen Kalp Hastası Kayseri Şehir Hastanesinde Tedavi Oldu, System.String[]
Yahyalı'da geçimin hayvancılıkla sağlayan 69 yaşındaki Ömer Sarıboğa'nın yolda fenalaşarak yere düştüğünü gören vatandaşların 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri hastayı Yahyalı İlçe Devlet Hastanesi ulaştırdı. İlk müdahalesi Yahyalı ilçe Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan Sarıboğa'nın kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine en kısa zamanda müdahale edilecek (anjiyo yapılabilecek) bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Sevk kararının ardından Ambulans Helikopterle, Yahyalı ilçesinden alınan Sarıboğa 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırılan Sarıboğa'ya ilk müdahalenin acil serviste yapıldığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nebi Cerit; "Yapılan ilk tetkikleri sonucunda, kalp krizi geçirdiğini tespit ettiğimiz hastanın, ana damarlarından birinin %100 tıkalı olduğunu gözlemledik ve hastamızı vakit kaybetmeden acil bir şekilde katater laboratuvarına aldık. Anjiografi ile tıkalı damara stent takarak damardaki kan akımını sağladık. Başarılı geçen işlemlerden sonra hastamızı kardiyoloji yoğun bakım ünitesine çıkardık" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan başarılı müdahalenin ardından sağlık durumu iyiye giden ve 1 gün yoğun bakımda gözlem altında tutulduktan sonra kardiyoloji servisine çıkarılan Sarıboğa'nın yakını Raşit Gökçek ise; "Daha önceleri hastalarımızı hastaneye sedyelerle, traktörlerle götürürdük. Bölgeye gelen turistler kaza yaptıklarında helikopter isterlerdi. Biz gülerdik. Allah'a şükür şimdi biz bu konforu yaşıyoruz. Çokta mutluyuz. Emeği geçen herkese candan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:44 Kaynak: İHA

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