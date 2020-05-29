Yahyalı Devlet Hastanesinde sona gelindi - Son Dakika

Yahyalı ilçesinde yapımı devam eden 75 yataklı devlet hastanesinin ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

100. Yıl Mahallesi'nde 12 bin metrekare arazi üzerinde hizmet verecek olan devlet hastane inşaatında, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Altıner, Yahyalı İlçe Devlet Hastanesinin hemen hemen sonuna gelindiğini belirtti.

Ekim ayı içerisinde açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Altıner, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize yakışan bir hastane olacak. İnşaat çalışmaları da gayet iyi gidiyor. İş planındaki tarihlere uyulacağı görülüyor. Hastanemizin bu sıkıntılı günlerde büyük hizmet vereceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Ekim 2020'de açılması planlanan hastane için ilçe olarak heyecanlandıklarını belirtti.

Hastanenin hasta kabulünden itibaren ilçe halkına önemli hizmetler vereceğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanemiz ilçemize yıllarca hizmet verecek. Ben buradan hastane inşaatına temelinden bu seviyeye gelene kadar emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeryüzü cenneti Yahyalımızdan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kovid-19 salgını ile mücadeleyi çok iyi yönettikleri için, dünyadaki tüm ülkelere örnek oldukları için, bir Türk olarak, bir belediye başkanı olarak gururlanıyorum. Dualarımızın onlarla birlikte olduğunu ifade etmek istiyorum."