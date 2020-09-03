Yahyalı el halısı dokuma kursu ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kaymakam Yunus Emre Altıner ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yahyalı el halısı dokuma kursunu ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye öncülüğünde Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Toplum Merkezi, Türkiye Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan AB projesi kapsamında açılan kursta incelemelerde bulunan heyet, kurs yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

15 Yahyalılı kadın ile 15 Suriyeli kadının halı dokuduğu kurs merkeziyle ilgili bilgi veren Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, kursiyerlerin bu projenin devam etmesini istediklerini belirtti.

Suriyeli kursiyerlerin ilk zamanlar acemilik yaşadığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Suriye'den gelen muhacir hanım kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan 15 gün önce geldiğimizde biraz acemiydiler. Bu ziyaretimizde ise işi seriye bağlayıp ustalaşmışlar. Bu da bizi ayrı sevindirdi. Ben buradan bir de gönlü güzel iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yahyalı halımızın bu kurslar ile devam etmesi konusunda desteklerini bekliyorum. Kursiyerlerimizin ve kültürümüzün belediye olarak her zaman yanındayız."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun ise modern halıların fabrikalarda üretilmeye başladığından bu yana el dokuması halıların unutulmaya yüz tuttuğunu aktardı.

Dursun, projede emeği olanlara teşekkür etti.