Yahyalı elmasında verim arttı, çiftçinin yüzü güldü

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, mevsim şartlarının da etkisiyle son 10 yılın en verimli sezonu yaşanıyor.

Kendine has aromasıyla piyasada aranır hale gelen Yahyalı elması, bu özelliği dolayısıyla henüz dalındayken alıcı buluyor. Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda 15 çeşit elma üretimi yapılan Yahyalı, üretimde Türkiye'nin ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. Üretim tecrübesi yanında modern ve özel tarım tekniklerinin kullanıldığı ilçede, mevsimin de etkisiyle son 10 yılda en verimli sezonu yaşanıyor.

Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede mevsimin de iyi gitmesiyle verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda elma üretimi yapıldığını hatırlatan Genç, şöyle devam etti:

"15 bin dönüm alanda klasik dediğimiz elma ağaçlarımız, 15 bin dönüm alanda da kısa mesafede yetişen elma ağaçlarımız var. Yaklaşık 15 çeşit elma üretiyoruz. Starking, golden, pink lady ve fuji gibi çeşitleri üretmekteyiz. Meyve hasat edilip ağaçlar ilaçlandıktan sonra sonra 'kış uykusuna' yatacak şekilde hazırlık yapılır. Mart ayından sonra hasada 15 gün kala ilaç, gübre kesilir. Eylül ayının 15'i gibi bodur elmalar, ekim ayının 1'i gibi de klasik elmalar toplanmaya başlanır. Yahyalı elması dünyada meşhurdur. Aroması çok yüksek. Isparta'dan bile tüccarlar gelip elma aldı. Bunun dışında İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Hatay, Van ve Diyarbakır gibi şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına elmalarımız gitmektedir. Yurt dışında da Irak, Suriye ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz."

Genç, pazar sıkıntısı yaşamadıklarına dikkati çekerek "Elmalarımızın yüzde 50'si iç piyasaya, yüzde 50'si dış piyasaya gidiyor. 80 bin ton olan yıllık üretimimizin bu yıl 100 bin tona çıkacağını düşünüyoruz. 20 bin ton gibi artış oldu." dedi.

"Son 10 yılın en verimli yılını yaşıyoruz"

Genç, "kara leke" hastalığı olmaması nedeniyle de Yahyalı elmasının tercih edildiğini ifade etti.

Son 10 yılın en verimli yılını yaşadıklarına dikkati çeken Genç, "Bölgemizde yaklaşık 40-50 bin ton arasında elma da hasattan sonra depolarda saklanıyor. Elma şu an 1,5-2 liradan satılıyor." şeklinde konuştu.

Çiftçi Şükrü Ağırtopçu da 20 yıldır elma üretimi yaptığını ancak bu yılki verimden çok memnun olduklarını söyledi. Bu yıl hasat döneminde çiftçinin yüzünün güldüğünü aktaran Ağırtopçu, aroma ve rekolte bakımından son 10 yılın en verimli dönemini yaşadıklarını kaydetti.