Yahyalı Gıda Üretim Akademisi eğitime başladı - Son Dakika

Yahyalı Gıda Üretim Akademisi eğitime başladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kayseri Üniversitesi ve belediye iş birliğiyle kadınlara yönelik eğitim verecek Gıda Üretim Akademisi açıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kayseri Üniversitesi ve belediye iş birliğiyle kadınlara yönelik eğitim verecek Gıda Üretim Akademisi açıldı.

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Meyve sebze ürünleri üretimi, süt ürünleri üretimi, et ürünleri üretimi, unlu mamuller üretimi ile gastronomi ve mutfak sanatları konularında eğitim verecek akademi, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde eğitimlerine başladı.


50 kadının eğitim göreceği akademinin ilk dersine katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yahyalı'daki kadın kardeşlerimize gıda üretimi noktasında eğitim almalarını sağlamak amacıyla Gıda Üretim Akademisi'ni ilçemize açtık. Bu akademiyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Ben desteklerinden dolayı Kayseri Üniversitesi Rektörümüze ve Hasan Cankurt hocama teşekkür ediyorum. Genel olarak anne ve babalarımızdan gördüğümüz usullerle üretim yapıyoruz. İster et, süt ve unlu mamuller de olsun, ister gastronomi de olsun bir takım bilimsel üretim gerçekleri var. Bu konularla ilgili fakülteler, yüksek okullar kurulmuş. Artık üretim konusunda daha bilimsel olmamız gerekiyor. Neyin sağlığa zararlı, neyin faydalı olduğunu bilmemiz gerekli. Bu konuda, kadınlarımızdan daha fazla talep gelmesini temenni ediyorum. Bu akademiden ne kadar çok insanı faydalandırabilirsek, bizde o kadar mutlu oluruz. Örneğin sirke tüketimi konusunda Peygamber Efendimizin tavsiyesi var. Elmada bizim ilçemizin önemli bir değeri. Evde yapılan elma sirkenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Evde yapılan salçanın, sirkenin, pekmezin daha sağlıklı olduğunu biliyorum. İnşallah buradan alacağımız bilgilerle çok güzel ve sağlıklı üretimler yapacağız. Ben kadınlarımızdan gayretli olmalarını bekliyorum. Bu ilçede üretim yapılabilecek çok fazla seçenek var. Sizler için akademinin çok faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.


Kayseri Üniversitesi Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Hasan Cankurt da konuşmasında, "Başkanımla, yaklaşık bir hafta önce, üniversitemizle protokol yapmak için geldiklerinde görüştük. Hayata geçirmek istedikleri proje bizi de heyecanlandırdı. Bir hafta içinde organize olarak bu eğitimi başlattık. Eğitim kapsamında Meyve Sebze Ürünleri Üretimi, Süt Ürünleri Üretimi, Et Ürünleri Üretimi, Unlu Mamuller Üretimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları konularında eğitim vereceğiz. Eğitim toplam 25 saat olarak planlandı. Konusunda uzman hocalarımız eğitim verecekler. İnşallah verimli bir çalışma olacak" İfadelerini kullandı.


Akademiye katılan AK Parti Yahyalı Kadın Kolları Başkanı ve Yahyalı Belediyesi Meclis Üyesi Meral Koşar ise ilçede kadınlara yönelik açılan akademiden dolayı Başkan Esat Öztürk'e ve Kayseri Üniversitesi'ne ilçe kadınları adına teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahyalı Gıda Üretim Akademisi eğitime başladı - Son Dakika
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