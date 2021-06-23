Yahyalı Kaymakamı Altıner, sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, dün sel yaşanan mahallede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Altıner ve beraberindeki heyet, Yeşilköy Mahallesi'ne giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Altıner, "Devletimiz, milletimizin yanındadır. Gerekli bütün incelemeler yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilecektir." dedi.

Altıner, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yahyalı'da dün şiddetli yağışın ardından sel meydana gelmiş, kırsaldaki 5 mahallenin yolu bir süre trafiğe kapalı kalmıştı.