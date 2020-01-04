Yahyalı Kirazlılar Derneği'nden arabaşı etkinliği - Son Dakika

Kayseri'de, Yahyalı Kirazlılar Derneği'nce "arabaşı" etkinliği düzenlendi.

Yahyalı Kirazlılar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile dernek üyeleri katıldı.

Dernek Başkanı Harun Birinci, amaçlarının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu kurumsal anlamda yürütmek ve Kayseri'de yaşayan Kirazlıların akrabalık ve kardeşlik bağının devam etmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.