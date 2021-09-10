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Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor - Son Dakika

Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor

10.09.2021 12:12
Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün fahri başkanlığını yaptığı Yerköyspor Futbol Akademisi'nde eğitim alan minik futbolcular Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezine hafta sonu eğitimine gitti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün fahri başkanlığını yaptığı Yerköy spor Futbol Akademisi'nde eğitim alan minik futbolcular Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezine hafta sonu eğitimine gitti.

Yahyalı Belediyesi önünden minik futbolcuları uğurlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Geleceğimizin milli yıldızlarını ilçemizden çıkarmak istiyoruz. Akademi'de 100 'den fazla minik öğrenci eğitim alıyor. Çocuklara sahip çıkarsanız çocuklar sizindir. Onlara pırıl pırıl bir gelecek sunmak 7/24 çalışıyoruz" dedi. AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Yerköy Spor Kulüp Başkanı Hacı Yusuf Şahin ve SGK Müdürü Berat Tolga Turaç'ın da katıldığı uğurlama töreninde konuşan Başkan Esat Öztürk; "Bugün belediyemiz ve Yerköyspor Kulübümüz açısında mutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. 7-8 yıldan beri çocuklarımıza verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık. Yerköyspor Futbol Akademisi U-14 takımını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne uğurlayacağız. Çocuklarımız orada kamp yapıp eğitim alacaklar. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında mücadele eden spor kulüplerinin gözdesi olan bir tesisi Kayseri'ye kazandıran Memduh Büyükkılıç Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca akademimize maddi ve manevi yardımlarda bulunan herkese, bizlere güvenerek çocuklarını gönderen velilerimize teşekkür ediyorum. Belediyecilik sadece yol, kaldırım, park bahçe yapmak değil. Belediyeciliğin kapsamı oldukça geniş. İlçemizdeki gençlerimizin spor ile olan alakaları bizleri de ilgilendiriyor. Bizde her türlü imkanı onlara sunmaya çalışıyoruz. Gençlerin üzerinde emekleri çok fazla olan Yusuf Şahin Başkanımıza, Berat Turaç Müdürümüze, AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu'na ve kulüp hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böyle imkanlar bizim zamanımızda yoktu. Bu gençler gelecek vaat ediyor. Hepsini alınlarından öpüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor
Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor
Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor

Esat Öztürk, Yahyalı, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yahyalı Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor - Son Dakika Spor


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