Son Dakika Haberleri: Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
Son Dakika Güncel Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

38 dakika önce

Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.

Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi, System.String[]

Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.


Yahyalı Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İpekçi, başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçe genelinde temizlenmemiş caminin kalmayacağını söyledi. İpekçi, "Etkinliğimiz kapsamında her hafta ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerde temizlik yapacağız" dedi.


İpekçi, bu hafta Seydili mahallesinde Kooperatif Evleri Camii'nde temizlik yatıklarını söyledi. - KAYSERİ

Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump: Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan skandal karar! Türkiye maçına gitmiyor Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz Son dakika: Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]