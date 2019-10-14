Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

İpekçi, bu hafta Seydili mahallesinde Kooperatif Evleri Camii'nde temizlik yatıklarını söyledi. - KAYSERİ

Yahyalı Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İpekçi, başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçe genelinde temizlenmemiş caminin kalmayacağını söyledi. İpekçi, "Etkinliğimiz kapsamında her hafta ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerde temizlik yapacağız" dedi.

Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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