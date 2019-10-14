Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
38 dakika önce
Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.
Yahyalı Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İpekçi, başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçe genelinde temizlenmemiş caminin kalmayacağını söyledi. İpekçi, "Etkinliğimiz kapsamında her hafta ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerde temizlik yapacağız" dedi.
İpekçi, bu hafta Seydili mahallesinde Kooperatif Evleri Camii'nde temizlik yatıklarını söyledi. - KAYSERİ
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