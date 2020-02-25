Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor - Son Dakika

Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yapımı devam eden 75 yataklı devlet hastanesi inşaatını ziyaret etti.

Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yapımı devam eden 75 yataklı devlet hastanesi inşaatını ziyaret etti.


Hastane inşaatını Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Yasemin Doğan, İdari Mali İşler Müdürü Yusuf Ulusan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Duran Araç ile birlikte ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar ve inşaatta gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, "Öncelik Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimliğine bir teşekkürüm var. 36 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Şuan mevcut bulunan devlet hastanemiz, ilçemizi temsil etmiyor. Belediye başkanı seçildiğimiz günden beri takip ettiğimiz bir güzelliğin yapımı hızla devam ediyor. Şuana kadar inşaatımızın yüzde 62'lik seviyesi tamamlanmış durumda. Ben mutluluğumu hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İnşaatı yapan firmamızdan aldığımız tamamlanma tarihi ise Ekim 2020. İnşallah, 2020 yılı Ekim ayında hastanemizin kurdelesini kesmek istiyoruz. Hastanemizin bir taraftan ince inşaatı devam ederken, diğer taraftan da tıbbi cihazlarının alımı ile ilgili süreç devam ediyor. 2020 yılının Türkiye'sinde, insanlarımız bu güzel hizmeti hak ediyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.


Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Yasemin Doğan ise açıklamasında, "İnşallah, Ekim 2020 tarihinde hastanemize tanışmış olmayı umut ediyoruz. Hastanemizin şuan tıbbi malzemeleri alımı ile ilgili ihale süreci devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Başkanımız sağ olsun, her açıdan bize destek sağlıyor. Şuan için 25 yataklı olan mevcut hastanemiz de yapabileceğimiz sağlık hizmetini, yeteri kadar yapamıyoruz. Çok sayıda doktor imkanımız olduğu halde, mekan yetersizliğinden dolayı halkımıza gereken hizmeti sunamıyoruz. İnşallah bu hastaneye taşındıktan sonra, çok büyük konfor ve ileri teknikle hastalarımıza daha güzel imkanlar sunacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Devlet Hastanesi, Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar Alanya'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, şubat ayında denize girdi

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:09:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahyalı, yeni hastane için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]