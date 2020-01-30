Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı - Son Dakika Spor

Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı

6 saat önce

Yahyalıspor ligin ikinci yarısında geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet aldı.

Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı, System.String[]

Yahyalıspor ligin ikinci yarısında geride kalan 2 haftada 2 mağlubiyet aldı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta orta sıralarda mücadele eden Yahyalıspor, ligin 16. haftasında Pazar günü deplasmanda lider Ceyhanspor'a konuk olacak. Ligin ikinci yarısına Talasgücü Belediyespor ve 5 Temmuz İskenderunspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil-beyazlılar bir an önce toparlanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan Yahyalıspor, ikinci yarıya ise kötü başladı. Üst üste aldığı 2 mağlubiyet ile 18 puanla 9.sırada yer alan yeşil-beyazlılar kalan haftalarda bir birinden zorlu maçlar bekliyor.


Ligde geride kalan 15.hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yahyalıspor, 25 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Maça girmek için kılık değiştiren De Rossi, bambaşka biri oldu
Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna için duygusal bir mesaj paylaştı Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahyalıspor, 2. yarıya kötü başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]