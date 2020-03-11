Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

6 saat önce

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.

Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor, System.String[]

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.


Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, geride kalan 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece 2 puan toplayan Yahyalıspor'u kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 20 puanla 11.sırada yer alıyor.


Yahyalıspor'un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:


14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor


15.Hafta Yahyalıspor 1-2 İskenderunspor


16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor


17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdman Yurdu


18.Hafta 1925 İdman Yurdu 1-1 Yahyalıspor


19.Hafta Yahyalıspor 1-2 Göremespor


20.Hafta Yabanlıspor 1-0 Yahyalıspor


21.Hafta Sorgun Belediye 1-1 Yahyalıspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
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