Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor'a ziyaret
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Yahyalıspor'a ziyaret

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te kamp yaparak sürdüren Yahyalıspor'a kampın son gününde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ziyaret etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te kamp yaparak sürdüren Yahyalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor'a kampın son gününde Kayseri Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan ziyaret etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Erciyes'te 2.etap kamp çalışmalarını gerçekleştiren Yeşil-Beyazlı takımı kampın son günün spor camiası ziyaret etti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı ve Kayseri Futbol İl Temsilcisi Rıfat Pakkan, Yeşil-Beyazlı takımı kamp yaptığı otelde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Musa Soykarcı ve Rıfat Pakkan'ı Yahyalıspor Kulüp Başkanı ve yöneticiler karşıladı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Soykarcı ve Pakkan, Yahyalıspor'un yeni sezon öncesi son durumundan bilgiler alarak kamptan ayrıldılar.


Yahyalıspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Yeni sezonda Kayserimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takımımıza, kamp yaptığı Erciyes Ramada Resort Otelde Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sayın Musa Soykarcı ve Futbol İl Temsilcimiz Sayın Rıfat Pakkan tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette misafirlerimiz camiamıza başarı dileklerini ilettiler.


Nazik davranışları için camiamız adına kendilerine teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
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