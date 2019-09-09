Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı

40 dakika önce

Yahyalıspor, Pazarspor'dan Kayserili Çağatay Polatdemir'i renklerine kattı.

Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı, System.String[]

Yahyalıspor, Pazarspor'dan Kayserili Çağatay Polatdemir'i renklerine kattı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Ligin ilk maçında sahasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'u konuk ederek başlayacak olan Yeşil-Beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala transferlerini sürdüren Yahyalıspor, Pazarspor'dan 1998 doğumlu savunma oyuncusu Çağatay Polatdemir'i transfer etti.


2010 yılında futbola Kayseri İdman Yurdu'nda başlayan Çağatay Polatdemir, ardından Kayseri Erciyesspor, Afyon Afjetspor ve Pazarspor formaları giydi. Yeni sezonda Yahyalıspor iler her konuda anlaşan genç oyuncu Çağatay Polatdemir Yeşil-Beyazlı takımla çalışmalara başladı. Kayseri Erciyesspor, Afyon Afjetspor ve Pazarspor'da profesyonel olarak forma giyen Çağatay Polatdemir, yeniden Kayseri'ye dönerek Yahyalıspor forması ile mücadele edecek.


İşte Çağatay Polatdemir'in oynadığı maç sayıları;


U21 Ligi - 24 maç


Türkiye Kupası - 2 maç


TFF 3.Lig - 2 maç


TFF 2.Lig - 19 maç


Elit Akademi Ligi U19 - 14 maç


Akademi Ligi U17 - 27 maç


Akademi Ligi U16 -23 maç 2 gol


Akademi Ligi U15 - 14 maç


Akademi Ligi U14 - 24 maç 1 gol - KAYSERİ

Pazarspor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eleştirilere yanıt veren Hakan Çalhanoğlu: Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz
Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]