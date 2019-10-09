Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçının günü değişti.



Yahyalıspor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Daha önce açıklanan programda 13 Ekim 2019 Pazar günü oynanması planlanan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor müsabakası 12 Ekim 2019 Cumartesi gününe alındı. Cumartesi günü Mersin Stadyumunda oynanacak olan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. Zorlu maç için iki takımda galibiyet parolası ile hazırlanıyor.



Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Mersin'e gidecek olan Yahyalıspor konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Yeşil-Beyazlılar geride kalan 3 hafta sonunda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 1 puanla 12.sırada yer alıyor. - KAYSERİ