Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak
Son Dakika Spor Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak

Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçının günü değişti.

Yahyalıspor, Cumartesi oynayacak, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'un hafta sonu deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçının günü değişti.


Yahyalıspor, ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı İçel İdman Yurdu Spor Kulübü maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Daha önce açıklanan programda 13 Ekim 2019 Pazar günü oynanması planlanan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor müsabakası 12 Ekim 2019 Cumartesi gününe alındı. Cumartesi günü Mersin Stadyumunda oynanacak olan İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ile Yahyalıspor karşılaşması saat 15.00'de başlayacak. Zorlu maç için iki takımda galibiyet parolası ile hazırlanıyor.


Cuma günü yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Mersin'e gidecek olan Yahyalıspor konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Yeşil-Beyazlılar geride kalan 3 hafta sonunda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 1 puanla 12.sırada yer alıyor. - KAYSERİ

İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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