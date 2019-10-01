Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor'da 3 puan hesabı
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Yahyalıspor'da 3 puan hesabı

1 saat önce

Yahyalıspor, ligin 3. haftasında sahasında ve taraftarı önünde Ceyhanspor'u konuk edecek.

Yahyalıspor'da 3 puan hesabı, System.String[]

Yahyalıspor, ligin 3. haftasında sahasında ve taraftarı önünde Ceyhanspor'u konuk edecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Yahyalıspor geride kalan 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Tarihinde ilk kez yükseldiği Bölgesel Amatör lige yaptığı flaş transferler ile güçlü bir kadro oluşturarak giren Yahyalıspor bu hafta deplasmanda oynadığı 5 Temmuz İskenderunspor maçından aldığı 2-1'lık yenilginin şokunu atlatarak bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Ceyhanspor maçına bileniyor. 15 Temmuz İskenderunspor maçında iyi bir futbol sergileyerek sayısız gol pozisyonlarına girmelerine rağmen bunda şanssız olduklarını belirten Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, "Farklı kazanacağımız bir maçı puansız kapatarak dönmek morallerimizi bozdu.Artık bu maçı unutarak bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız zorlu maçta rakibimiz Ceyhanspor'u puansız göndermenin hesabını yapıyoruz.Bununda başaracak güçte olduğumuza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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