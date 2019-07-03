Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam ediyor

Kayseri'yi bu sezon BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor Teknik Direktör Erkan Demirel ile yola devam dedi.

Kayseri'yi bu sezon BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor Teknik Direktör Erkan Demirel ile yola devam dedi.



2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Erkan Demirel ile yeniden anlaşma sağladı.



2018-2019 sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez BAL'da mücadele edecek olan Yeşil-Beyazlı takımda hareketlilik başlıyor. Teknik Direktör Erkan Demirel ile yeniden anlaşan Yahyalıspor'da gözler dış transfere çevrildi. İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu iyi isimleri katmak isteyen Yeşil-Beyazlılar oyuncular ile görüşmelerini sürdürüyor.



Yahyalıspor ile yeniden anlaştığını belirten Teknik Adam Erkan Demirel, " 2019-2020 sezonunda, BAL Ligine taşıdığımız Yahyalıspor'la devam kararı aldık. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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