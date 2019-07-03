Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam ediyor
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Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam ediyor

1 saat önce

Kayseri'yi bu sezon BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor Teknik Direktör Erkan Demirel ile yola devam dedi.

Yahyalıspor Erkan Demirel ile devam ediyor, System.String[]
Kayseri'yi bu sezon BAL'da temsil edecek olan Yahyalıspor Teknik Direktör Erkan Demirel ile yola devam dedi.

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Teknik Direktör Erkan Demirel ile yeniden anlaşma sağladı.

2018-2019 sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez BAL'da mücadele edecek olan Yeşil-Beyazlı takımda hareketlilik başlıyor. Teknik Direktör Erkan Demirel ile yeniden anlaşan Yahyalıspor'da gözler dış transfere çevrildi. İlk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu iyi isimleri katmak isteyen Yeşil-Beyazlılar oyuncular ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yahyalıspor ile yeniden anlaştığını belirten Teknik Adam Erkan Demirel, " 2019-2020 sezonunda, BAL Ligine taşıdığımız Yahyalıspor'la devam kararı aldık. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
Spor
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