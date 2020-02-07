Yahyalıspor evinde galibiyet arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yahyalıspor evinde galibiyet arıyor - Son Dakika Spor

Yahyalıspor evinde galibiyet arıyor

6 saat önce

Yahyalıspor ligin 17.haftasında Pazar günü İçel İdmanyurdu Spor Kulübünü konuk edecek.

Yahyalıspor evinde galibiyet arıyor, System.String[]

Yahyalıspor ligin 17.haftasında Pazar günü İçel İdmanyurdu Spor Kulübünü konuk edecek.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor kötü gidişata dur demek istiyor. Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yeşil-Beyazlılar ligin ikinci yarısında ise kötü başladı. Ligin ikinci yarısında geride kalan 3 hafta sonunda 3 mağlubiyet alan Yahyalıspor, Pazar günü oynayacağı İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Yahyalıspor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Ligde geride kalan 16.hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar 18 puanla 10.sırada yer alıyor.


Pazar günü Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanacak olan Yahyalıspor ile İçel İdmanyurdu Spor Kulübü karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Amasya Bölgesinden Adem Karakaya yönetecek. Karakaya'nın yardımcılıklarını Metehan Ayaz ve Arslan Sevinç yapacak. Maçın 4.Hakemi Firdevs Eser. - KAYSERİ

İçel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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