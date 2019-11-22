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Yahyalıspor galibiyete odaklandı

6 saat önce

BAL'da ilk kez mücadele etmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Yahyalıspor, ligin 10.haftasında Pozantı Gençlik ve Spor'u ağırlayacak.

Yahyalıspor galibiyete odaklandı, System.String[]

BAL'da ilk kez mücadele etmesine rağmen iyi bir performans ortaya koyan Yahyalıspor, ligin 10.haftasında Pozantı Gençlik ve Spor'u ağırlayacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, hafta sonu oynayacağı Pozantı Gençlik ve Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Ligde geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Reyhanlıspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla kapatan Yeşil-Beyazlılarda gözler Pozantı Gençlik ve Spor maçında çevrildi. İç sahada oynayacağı zorlu maçı kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Yeşil-Beyazlı takım son 3 maçta 7 puan aldı.


Geride kalan 9.hafta sonunda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yahyalıspor topladığı 11 puanla 8.sırada yer alıyor. Pozantı Gençlik ve Spor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Yahyalıspor'da keyifler ve moraller yerinde.


Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan Yahyalıspor ile Pozantı Gençlik ve Spor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gümüşhane Bölgesinden Cem Çubukcu düdük çalacak. Çubukcu'nın yardımcılıklarını İbrahim Çolak ve Ahmet Kotan yapacak. Maçın 4.Hakemi Yusuf Kenan Çakmak. - KAYSERİ

Pozantı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:46 Kaynak: İHA
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