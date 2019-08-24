Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor ilk hazırlık maçına çıkacak
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Yahyalıspor ilk hazırlık maçına çıkacak

30 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Yahyalıspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına yarın oynayacak.

Yahyalıspor ilk hazırlık maçına çıkacak, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Yahyalıspor yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına yarın oynayacak.


Kayseri'yi 2019-2020 sezonunda BAL'da temsil edecek olan Yeşil-Beyazlılar lige hazır girmek istiyor. Çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlayan ve 2. etap kampını Erciyes'te gerçekleştiren Yahyalıspor yarın yeni kadrosu ile ilk hazırlık maçını Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor ile oynayacak. Yahyalıspor, yeni sezon öncesi eksikleri görmek istiyor.


Yarın Argıncık Spor Kompleksinde oynanacak olan hazırlık maçı saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:44 Kaynak: İHA
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