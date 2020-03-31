Yahyalıspor ilk yarıyı arıyor
6 saat önce
Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele eden Yahyalıspor ikinci yarıda geride kalan 9 hafta sonunda galibiyet alamadı.
Tarihinde ilk kez BAL'da mücadele eden Yahyalıspor ikinci yarıda geride kalan 9 hafta sonunda galibiyet alamadı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin ikinci yarısında kazanamadı. İlk yarıda 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yahyalıspor, rakip kalelere 7 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Yahyalıspor, 21 puanla 11.sırada yer alıyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu