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Yahyalıspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı
6 saat önce
Yahyalıspor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun golü ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
Yahyalıspor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun golü ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor ligin 13.haftasında deplasmanda oynadığı maçta rakibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor 1-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını 18 puanla tamamladı.
Tarihinde ilk kez mücadele Bölgesel Amatör Ligde ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. - KAYSERİ
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