Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor İskenderun'a gidecek
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Yahyalıspor İskenderun'a gidecek

19 dakika önce

Yahyalıspor ligin 2.haftasında galip gelmek istiyor.

Yahyalıspor İskenderun'a gidecek, System.String[]

Yahyalıspor ligin 2.haftasında galip gelmek istiyor.


Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele veren Yahyalıspor deplasmanda oynayacağı 15 Temmuz İskenderunspor maçından galibiyet hedefliyor.


Yahyalıspor antrenörü Erkan Demiral, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Talasgücü Belediyespor karşısında 2-0'lik üstünlüğünü koruyamayıp 1 puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.


Tecrübeli çalıştırıcı Erkan Demiral, "Talasgücü Belediyespor karşısındaki şanssızlığımızı bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız 15 Temmuz İskenderun maçında telafi etmek istiyoruz. Futbolcularımın azimli ve hırslı oluşları beni galibiyet için ümitlendiriyor" dedi. - KAYSERİ

İskenderun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
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