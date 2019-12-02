Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü
Son Dakika Spor Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü - Son Dakika Spor

Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü

6 saat önce

Yahyalıspor, ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'a 2-1 mağlup oldu.

Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü, System.String[]

Yahyalıspor, ligin 11.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'a 2-1 mağlup oldu.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 11.haftasını mağlubiyet kapattı. Mersin Toroslar Sentetik Suni Çim Sahada oynanan zorlu doksan dakikada rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen eli boş dönen Yahyalıspor haftalar sonrası mağlubiyetle tanıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor karşısında Yahyalıspor'un tek golünü Süleyman Öztürk kaydetti. Son haftaların formdaki takımı Yahyalıspor aldığı bu mağlubiyetle 11.haftayı 12 puanda 9.sırada tamamladı. Yeşil-Beyazlılar ligin 12.haftasında sahasında Tüysüzspor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Toroslar, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor
Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı Milli futbolcu Ozan Kabak, Kicker dergisinde haftanın 11'inde yer aldı Kaan Ayhan: Grupta Almanya'nın da olmasını çok istedim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 15:27:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor, Mersin'den puansız döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]