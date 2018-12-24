Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor Namağlup Tamamladı

Yahyalıspor Namağlup Tamamladı

1 saat önce

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlanırken, ligin ilk yarısına Yahyalıspor damga vurdu.

Yahyalıspor Namağlup Tamamladı, System.String[]
Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlanırken, ligin ilk yarısına Yahyalıspor damga vurdu.

Ligde 14.haftada tek namağlup olmayan takım olan Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Yahyalıspor mağlubiyet yüzü görmedi. Topladığı 38 puanla ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Yahyalıspor hedefine doğru adım adım ilerliyor. 14.haftada toplam 57 gol atan Yeşil-Beyazlılar kalesinde ise 12 gol gördü. Sezon başında kurduğu kadrosuyla şampiyonluğun en büyük adayı alan Yahyalıspor bu doğrultuda ilerlerken ligin ikinci yarısında nasıl bir performans ve grafik çizeceği merak ediliyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

Spor
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