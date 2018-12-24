Yahyalıspor Namağlup Tamamladı

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlanırken, ligin ilk yarısına Yahyalıspor damga vurdu.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de ilk yarı tamamlanırken, ligin ilk yarısına Yahyalıspor damga vurdu.



Ligde 14.haftada tek namağlup olmayan takım olan Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısında oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Yahyalıspor mağlubiyet yüzü görmedi. Topladığı 38 puanla ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan Yahyalıspor hedefine doğru adım adım ilerliyor. 14.haftada toplam 57 gol atan Yeşil-Beyazlılar kalesinde ise 12 gol gördü. Sezon başında kurduğu kadrosuyla şampiyonluğun en büyük adayı alan Yahyalıspor bu doğrultuda ilerlerken ligin ikinci yarısında nasıl bir performans ve grafik çizeceği merak ediliyor. - KAYSERİ

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