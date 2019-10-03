Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel
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Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel

1 saat önce

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, "Ceyhanspor maçıyla yükselişe geçip güzel futbolumuzu sonuca da yansıtarak öz güven kazanmalıyız" dedi.

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, System.String[]

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, "Ceyhanspor maçıyla yükselişe geçip güzel futbolumuzu sonuca da yansıtarak öz güven kazanmalıyız" dedi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geride kalan 2.hafta sonunda galibiyetleri son dakikalarda yediği goller ile kaçıran Yahyalıspor, bu kez kazanmak istiyor. 2 hafta sonunda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar Pazar günü Ceyhanspor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almayı planlıyor.


Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel yaptığı açıklamada, "Talasgücü Belediyespor ve 15 Temmuz İskenderunspor maçlarını talihsiz bir şekilde galip bitiremedik. Şu an 6 puanda olmalıydık futbol şansı bu iki maçta yanımızda değildi ama iyi yoldayız çok iyi mücadele edip üstün futbol oynuyoruz bu istek ve arzumuzla devam edip hak ettiğimiz sonuçları almak istiyoruz. Ceyhanspor maçıyla yükselişe geçip güzel futbolumuzu sonuca da yansıtarak öz güven kazanmalıyız çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Süleyman dışında sakat oyuncumuz yok onunda durumu iyiye gidiyor oynayacak duruma geldiğini düşünüyorum. Biz her maçı kazanmak için oynayan gerekli mücadeleyi fazlasıyla yapan bir takımız ve hiçbir rakipten çekinmiyoruz, taraftarımızı her zamanki gibi Ceyhanspor maçında da son dakikaya kadar desteğe bekliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
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