Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: '2-3 oyuncu transfer edeceğiz' - Son Dakika Spor

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel: "2-3 oyuncu transfer edeceğiz"

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta ekiplerinden Yahyalıspor, ligin 2.yarı hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta ekiplerinden Yahyalıspor, ligin 2.yarı hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.


Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ligin ilk yarısını 18 puanla 7. sırada tamamlayan Yahyalıspor ligin ikinci yarısında çok umutlu. Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdürüyor. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamladıklarının altını çizen Teknik Direktör Erkan Demirel, "Bölgesel Ligde ilk yılımızda kısıtlı imkanlarımız ve genç oyuncu kadromuzla ilk yarıyı iyi bir sırada tamamladı. Bu başarıda Yönetim Kurulumuz ve sponsor desteği olan destekçilerimizin payı büyük, ülke futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında yönetimimiz verdiği bütün taahhütleri zamanında yerine getirerek hepimizi olumlu motive etmiş ve her zaman yanımızda olarak takımımızın arkasındaki en büyük güç olmuştur" diye konuştu.


"2-3 oyuncu takviye yapacak"


Ligin ikinci yarısı öncesi kadroya 2-3 oyuncu katmayı planladıklarını belirten Erkan Demirel, "Çok karakterli ve idealleri olan bir oyuncu gurubuna sahibiz burada. 2. yarı için bizi daha da ümitlendiriyor. 2.yarı için takımıza 2-3 oyuncuyu takviye yapmayı planlıyoruz teknik ekip olarak. Yönetim Kurulumuzla bu konuda titizlikle çalışıyoruz, Yahyalıspor taraftarına heyecan verecek keyifle izleyecekleri bir takım için el birliği ile gayret ediyoruz. 2.yarıda ilk yarıda olduğu gibi her maçı kazanmak için oynayan sonuna kadar mücadele eden dinamik bir takım izlettireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
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