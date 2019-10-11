Son Dakika Haberleri: Yahyalıspor umutlu gitti
Son Dakika Spor Yahyalıspor umutlu gitti

Yahyalıspor umutlu gitti

1 saat önce

Yahyalıspor, deplasmanda İçel İdman Yurdu ile oynayacağı maça umutlu gitti.

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Yahyalıspor, deplasmanda İçel İdman Yurdu ile oynayacağı maça umutlu gitti.


Bölgesel Amatör lig (BAL) 5.Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor deplasmanda oynayacağı İçel idman Yurdu maçının hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan galibiyet almak isteyen yeşil siyahlı takım Mersin'e umutlu gitti.


Yahyalıspor Teknik Direktörü Erkan Demirel, ligde oynadıkları 3 maçta da rakiplerine karşı üstün bir futbol sergilemelerine rağmen gol yollarında etkisiz kalmanın sancısını çektiklerini söyledi. Demirel, "Güçlü rakibimiz İçel İdman Yurdu ile deplasmanda oynayacağımız zorlu maçtan galibiyet bekliyoruz. Bu kez işi daha sıkı tutuyoruz. Hatalarımızı minimize edersek muhakkak kazanacağız. Bunu da başaracak güce sahibiz" dedi.


12 Ekim 2019 Cumartesi günü Mersin Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Mersin, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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