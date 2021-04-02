Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı - Son Dakika

Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı

02.04.2021 08:34
Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ede Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Kırşehir'de kampa girdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ede Yahyalıspor, yeni sezon öncesi Kırşehir'de kampa girdi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonun 1.etabını kendi tesislerinden yapan ve ardından 2.etap için Kırşehir'e giden Yeşil-Beyazlılar çalışmalarına devam ediyoruz. Dün başlayan Kırşehir kampı 9 Nisan'da sona erecek.

Yahyalıspor kulübünden yapılan açıklamada, " Bölgesel Amatör Lig yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kırşehir'de kamp yapan takımımız, ilk antrenmanını yaptı. Kırşehir Armas Termal Resort Otel'de 1 Nisan - 9 Nisan tarihleri arasında kamp yapacak. Desteklerinden dolayı sayın Özkan Armutlu'ya teşekkür ederiz. Ayrıca kulübümüze otobüs tahsisinde yardımcı olan, her türlü destek ve katkıyı esirgemeyen Yahyalı Belediyesi'ne ve Yahyalı Belediye Başkanı sayın Esat Öztürk'e teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı
Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı

Amatör Lig, Spor Toto, Kırşehir, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yahyalıspor'un Kırşehir kampı başladı - Son Dakika Spor


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