Yaka marketler zinciri Van halkının hizmetinde - Son Dakika

Van'ın tüketim sektöründe yeni nesil markası Yaka Marketler Zinciri 9 şubesi ile Van halkının hizmetinde.



Van'da uzun süredir Karaman Tüketim A.Ş olarak Van'a hizmet eden ve yeni bir oluşum içine girerek Yaka Marketler Zinciri kurdu. Tüketim sektörüne ciddi yatırımlar yaparak başlayan Yaka Marketler Zinciri istihdama da ciddi katkı sağlıyor. Tüketim sektörüne, 9 şube ve 221 personel ile başlayan kaliteli, ekonomik ve binlerce ürün yelpazesi olan Yaka Marketler Zinciri sektöründe Van'ın en iyisi olma yolunda ilk adımlarını attı. Van'ın yeni nesil markası olan ve 9 şubesi ile kaliteli, ekonomik, ürün çeşitliliği ile zengin bir yelpazeye sahip olan Yaka Marketler Zinciri Van halkına hizmet vermeye başladı.



Van'da tüketim sektöründe devrim yapmak istediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, "Uzun yıllardır Tüketim sektöründe Van halkının hizmetindeyiz. Hizmet ağımıza 9 şube ekleyerek tüketim sektöründeki hizmet ağımızı daha da genişlettik. Van Halkımızın daha kaliteli ve ekonomik ürünler ile tanışması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız ile tüketim sektöründe iyi bir ivme kazanarak yerelde güçlü bir marka olmak istiyoruz. Yerelde güçlü ve güvenilir bir marka olma yolunda ilk adımımızı attık. Van'da işsizliğin giderilmesinde de ciddi bir rol üstlenerek 221 kişiyi istihdam ediyoruz. Şubelerimizde kaliteli, ekonomik ve en önemlisi güvenilir ürün satışı ile Van halkımızın hizmetindeyiz. Yaka Marketler Zinciri Van halkına hayırlı olsun" dedi. - VAN