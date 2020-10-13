Yaka: "Soma maçında canım yandı" - Son Dakika

Yaka: "Soma maçında canım yandı"

13.10.2020 18:00
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Misli.com 3. Lig 3. Grubun 4. haftasında Somaspor'a 2-1 mağlup olan Yalovaspor'da Teknik Direktör Aytaç Yaka, bu karşılaşma ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Misli.com 3. Lig 3. Grubun 4. haftasında Somaspor'a 2-1 mağlup olan Yalovaspor'da Teknik Direktör Aytaç Yaka, bu karşılaşma ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Halide Edip Adıvarspor karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonki Çayırovaspor maçının ardından Somaspor maçının canını yaktığını ifade eden genç teknik adam, daha fazla çalışarak Yalovaspor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi. Yalovaspor Teknik Direktörü Aytaç Yaka, "Somaspor ilgili olarak bu maç için diğer maçlara oranla daha iyi oyun oynadık. Skor olarak geriye düştük. Maçın başında bir penaltı golüyle sonra yaptığımız baskıyla beraberliği yakaladık. İkinci yarı yine ortada geçiyordu. Sonra yine bir penaltı golünü kalemizde gördük. Oyuncularımın oynadığı oyun güzeldi. İstediğimiz oyuna yakınlaştık. Daha da iyi olacağız. Bunu görüyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Takım olarak bir şeyler oturtturmaya çalışıyoruz. Ama burada söylemem gereken teknik adamlık hayatımda hakemlerle ilgili onların üzerine bir şeyler söyleyip mağlubiyeti onun arkasına sığdıracak bir teknik direktör değilim. Böyle de hiçbir zaman olmayacağım. Geçen yıl ve bu yıldan beri en çok canımın yandığı iki maç var. Biri geçen sezon Çayırova'dır. Diğeri de Soma maçı oldu. Çok üzgünüm. Hiçbir şey de yapamıyorum hakemlerle alakalı, konuşsam da skoru değiştiremeyeceğim. Çok kötü bir yönetim vardı. Böyle yönetimlerle biz maç kaybediyoruz. Bundan dolayı 2 tane penaltı, videoları var. Kaç defa izledik. Haksız çıkalım diyorum ama oyuncumun karnına çarpıyor penaltı veriyor. Bizim oyuncumuz düşürülüyor penaltı vermiyor. Bir şeyleri çok iyi yapsan da çok fazla çalışsan da böyle durumların önüne geçemiyor. Soma'da oynadığımız memnunuz. İnşallah galip gelmek istiyoruz. Önümüzde de zor maçlar var. Çarşamba günü kupa maçımız var. Halide Edip Adıvar'la. Bu maçı kazanıp tur atlamak istiyoruz. Sonrasında Karşıyaka maçı var. Bu daha zor bir maç. Bundan galibiyetle ayrılma amacındayız. Zorda olsa zamanla olacak" dedi.

"Sabra ve zamana ihtiyacımız var"

Yeşil kırmızılı ekibin teknik direktörü Yaka, "BAL'dan farklı kadromuzdan farklı olarak bugün baktığımızda Semih oynamıyor da yerinde Cemal oynuyor, bir Coşkun oynamıyor da Mustafa Serkan oynuyor. BAL'daki kadromuz aynı şekilde 3. Ligde devam ediyor. Geçen yıl şampiyon olmuş kadro burada da şampiyon olur aynı şeyleri diyemeyiz. Bu lig daha zor ama bu ligde zamanla daha iyi olacağımızı inanıyorum. Tabi insanların sabırsızlıkları var. Çok panik havası var. Aman gittik gidiyoruz şöyle olduk böyle olduk. Alta geldik alta gittik gibi. Zaten böyle olursa bu durumun kötü gitmemesi için bir engel yok. Evet yenileceğiz, evet yeneceğiz, berabere kalacağız. Sonuç olarak bu takımın en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Bütün takımlarda olduğu gibi bir yenilince, yenilmenin anormal olduğu kadro yapılanması kuramadık. Yenilmenin çok anormal olduğu ekonomik yapının içerisinde takım kurmadık. Elimizdeki mevcut kadromuzla en iyisini yapmaya çalışacağız. İnsanların buna alışık olması lazım. Yalovaspor her zaman her önüne geleni yenecek bir pozisyonda olacak diye bir durum yoktur. Bunların olması için her zaman daha elverişli şartlar oluşması gerekiyor. Başkanımızda geçtiğimiz günlerde TV programında dayanamayıp yaptığı açıklamada da bu ekonomiyle bunlar. Bizde Başkandan oyuncular isterken başkanım illa bunu alacaksın diye diretemiyoruz ki. Olmayan bir ekonominin neyini zorlamaya çalışacağız. Elimizde olan bunlar. Şuan genç Yusuf'la bile ilk 11'de başlıyoruz. Ligin 4. Haftasında bile. Biz geçen sezon Yusuf'u ilk 11'de bile oynatmıyorduk. Elimizdeki mevcut kadro bunu gerektiriyor şuanda. Bu Yusuf'un kötü olduğundan değil. Ama bu ligin oyuncuları daha farklı ekonomik fiyatlarda biz onlarla yola çıkmadık. Biz elimizdeki kadroyla yola çıktık. O yüzden elimizden geleni yapabilmemiz için hem zaman hem de sabra ihtiyacımız var. Kaos daha büyük tehlikeye götürür. Rahat bir şekilde oynayacağız. Nasibimiz yenemezsek yenmek için çok çalışacağız. Yenemezsek daha fazla çalışıp galip gelmek için takımı en iyi yerlere taşımak için uğraşacağız" diye konuştu. - YALOVA

Yaka: Soma maçında canım yandı

Teknik Direktör, Yalovaspor, Aytaç Yaka, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yaka: 'Soma maçında canım yandı' - Son Dakika Spor

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