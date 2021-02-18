Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı - Son Dakika

Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı

18.02.2021 09:52

Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı Denizli, Antalya, Muğla ve Uşak illerinde 1 ay içerisinde yakacak yardımı bahanesiyle 7 yaşlıyı dolandırdıkları iddia edilen hırsızlık şebekesinin üç üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı

DENİZLİ - Denizli, Antalya, Muğla ve Uşak illerinde 1 ay içerisinde yakacak yardımı bahanesiyle 7 yaşlıyı dolandırdıkları iddia edilen hırsızlık şebekesinin üç üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nurdane S'nin evine içerisinde odun yüklü bir kamyonetle gelen 3 kişi, "Biz kaymakamlıktan geliyoruz. Size odun getirdik, yardım yapacağız" diyerek yaşlı kadının güvenini kazandı. İki kişi yaşlı kadın ile konuşarak oyaladığı sırada, üçüncü kişi ise eve girerek Nurdane S'nin birkaç gün önce bankadan çektiği 2 bin TL emekli maaşını çaldı. Amaçlarına ulaşan hırsızlar, odunu daha sonra getirip teslim etme bahanesiyle hızlıca bölgeden uzaklaştı.

Olaydan saatler sonra parasının yerinde olmadığını fark eden Nurdane S., çalınan maaşının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kapsamlı araştırmada şüphelilerin suçu işlerken aracın plakasını söktüğünü belirledi. Aracın gidiş istikametini belirleyen JASAT, Çardak ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği müşterek operasyonla şüpheliler ve kullandıkları aracı 24 saat gibi kısa bir sürede yakaladı.

7 yaşlının evinden hırsızlık yapmışlar

Çevre iller ile yapılan görüşmede, şüphelilerin Uşak, Muğla ve Antalya illerinde de yardım bahanesiyle yaşlı vatandaşların evlerinden 35 bin TL nakit para çaldıkları tespit edildi. Son 1 ay içerisinde 4 ilde meydana gelen 7 faili meçhul olayı aydınlatan Denizli JASAT, 1 aydır tespit edilemeyen hırsızları 24 saatte yakalayarak önemli bir başarıya imza attı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, Denizli adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı
Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı

Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakacak yardımı bahanesiyle 4 ilde 7 yaşlı vatandaşı dolandıran 3 kişilik şebeke tutuklandı - Son Dakika


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