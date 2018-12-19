Son Dakika Haberleri: Yakakent Belediyesi Yatırımları

Yakakent Belediyesi Yatırımları

2 saat önce

Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, çok amaçlı gezinti yolu ve modern kapalı pazar yeri projelerinde incelemede bulundu.

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Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, çok amaçlı gezinti yolu ve modern kapalı pazar yeri projelerinde incelemede bulundu.

İncelemeleri sırasında Başkan Kıyma'ya, Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Projelerin kısa sürede bitirileceğini belirten Kıyma, "İnşallah kısa sürede kapalı pazar yeri çalışmalarımızı bitirerek pazar esnafımıza hizmete sunacağız. Ayrıca gezi yoluyla ilgili, halkımızın yürüyüş yapacağız, temiz hava alacağı bir parkuru bitirip Yakakent'imize kazandırmanın da mutluluğunu yaşayacağız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'daima millet, daima hizmet' parolasıyla proje ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Hüseyin Kıyma, Yakakent, Güncel
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