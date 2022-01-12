Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, başarılı güreşçileri tebrik etti - Son Dakika

Güreş şampiyonalarında dereceye giren sporcular Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ı ziyaret etti.

Kılıç, Kayseri'de düzenlenen 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 97 kiloda şampiyon olan Mustafa Olgun, 130 kiloda üçüncü olan Mehmet Can Koşar ile Tekirdağ'da düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Büşra Koç ve Emine Aksu'yu kabul etti.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sportif ve sosyal faaliyetlerde de etkin rol almalarının önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, öğrencileri ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarete antrenörler Murat Keskin ile Samet Kızılkan da katıldı.