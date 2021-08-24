Üye Girişi
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı - Son Dakika

Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı

24.08.2021 16:28
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı, System.String[]

TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi'nin şampiyon takımı Samsunsporlu futbolcular, Yakakent ilçesinde ağırlanırken vatandaşlar sevgi gösteriyle geleceğin yıldız adaylarını bağrına bastı.

TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi'nin şampiyon takımı Samsunsporlu futbolcular, Yakakent ilçesinde ağırlanırken vatandaşlar sevgi gösteriyle geleceğin yıldız adaylarını bağrına bastı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Samsun Şubesi yönetimi, TFF 1. Lig U-19 Gelişim Ligi'nin 2020-2021 sezonu şampiyonu Samsunspor U-19 Futbol Takımı'nı Yakakent ilçesinde konuk etti. İlçe halkı futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulundu.

U19'un şampiyon futbolcuları, teknik heyet ile birlikte TÜRFAD Samsun Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen kahvaltı programında ağırlandı. Samsunsor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Halkla ilişkiler Sorumlusu Dr. Dt. Melis Kalkavan Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, şampiyon takımın Teknik Direktörü Recep Sermet Boyar, yardımcıları ve futbolcular tam kadro olarak katıldı.

TÜRFAD Samsun Şube Başkanı Gültekin Kullukçu tarafından karşılanan Samsunspor ekibi, özel otobüs ile geldikleri ilçede halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan Yakakentliler, geleceğin yıldız adaylarını adeta bağrına bastı.

Kullukçu: "Bizim çocuklar başardı"

Otelde düzenlenen kahvaltı programı sonrası bir konuşma yapan TÜRFAD Başkanı Gültekin Kullukçu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Alt yapının modern futbola öncülük etmesi ve teknik adamların içimizde biri olması başarıyı yakalamaktaki önemli etmenlerden birisi. Bizim çocuklarımız başardı. Aynı başarıyı inşallah bu sezon A takımımız da gerçekleştirecek" dedi.

Kalkavan'dan teşekkür

Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Halkla İlişkiler Sorumlusu Dt. Melis Kalkavan Erdoğan da, "Bugün burada Yakakent'e olmak harika bir duygu. Çocuklarımızla hepimiz gurur duyduk. TÜRFAD'a nazik daveti, örnek davranışı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere yakın ilgi gösteren tüm Yakakentlilere de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yılın antrenörüne plaket

Etkinlik sonunda Melis Kalkavan Erdoğan, otel sahipleri Hasan İnce ile Burak Çağlar'a Samsunspor forması hediye etti. Gültekin Kullukçu da U-19 Gelişim Ligi şampiyon takımının teknik direktörü ve aynı sezonun 'yılın antrenörü' Recep Sermet Boyar'a plaket vererek başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı
Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı

Samsunspor, Hisarcık, Yakakent, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik 19:10 Helal olsun Filenin Sultanları! Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya grup lideri olarak yükseldik Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve 18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu 18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu 17:56 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim 17:41 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı 17:27 Van'da bir evde 43 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı 17:15 Araç satın almak için noterin açılmasını bekleyen şahıs, torpidoya bıraktığı 75 bin lirasını çaldırdı Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:53 Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi
18:43 Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti
18:42 Pentagon'dan Taliban'ın "çekilme" için belirlediği tarihe cevap geldi: Değişiklik yok
18:28 Bordo-Mavililer, Bologna'dan Stefano Denswil'i kadrosuna dahil etti
18:22 Ali Koç espri yapayım derken büyük gaf yaptı! Farkında olmadan Babası Rahmi Koç'a da göndermede bulundu
17:55 Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu
17:47 Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim
17:44 Kaptan Arda Turan'ın, "Seni sırtımızda taşıyalım" diyen taraftara verdiği cevap mest etti
17:36 Şarkıcı Kenan Doğulu'dan, ''Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen konsere çıktı'' iddiasını yalanlama geldi
17:29 Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız
Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi         
19:34
Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı Son Dakika: Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı         
19:00
Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti Kayserispor, Fenerbahçe'den transfer ettiği Mame Thiam'ı resmen kadrosuna dahil etti         
18:43
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız Taliban sözcüsünden Türk askeri açıklaması: Havalimanı güvenliğini kendimiz sağlayacağız         
17:29
İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi İş yeri adresinin kolay bulunmasını isteyen esnaf, çatıya klasik otomobil yerleştirdi         
17:19
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Gökhan Gönül'ün kardeşine sahip çıkmasına yorum yaptı: Dört dörtlük adam         
17:04
Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler         
16:53
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder         
16:22
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu         
15:26
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 19:45:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakakent 'şampiyon Samsunspor'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement