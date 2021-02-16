Yakakent'te 112 ekipleri yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Samsun'un Yakakent ilçesinde hasta almaya giden ve yolda mahsur kalan 112 acil ekiplerinin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Yassıdağ Bağlıca mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında rahatsızlanan bir hastayı almaya giden ambulans yaklaşık bir metreyi bulan kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın yardımına koşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile yol açılarak ambulansın Yassıdağ Bağlıca Mahallesi'ne ulaşması sağlandı. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri onu alarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer kar yağışı nedeniyle yolların kapandığını ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - SAMSUN