Yakakent'te konforlu yol sevinci

İlçelerdeki yol ve su problemlerini çözüme kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yakakent ilçesinde de yatırımlarını sürdürüyor. Yakakent ilçesinin en uzak mahallelerinden Kürüz, Kayalı, Kuzören ve Mutaflı grup yolundaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Çamur ve tozdan dolayı mahalle sakinlerine büyük sıkıntı yaşatan yolun genişliğini 7 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, geçen yılki A tipi sathi kaplama çalışmasına ilaveten bu yıl da B tipi sathi kaplama çalışması yaptı. Su geçişleri içinde menfezler yerleştirildi.

Yapımı tamamlanan yolla ilgili değerlendirmede bulunan mahalle halkı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Yolla ilgili sıkıntılarının çözüldüğünü ifade eden Mutaflı Mahallesi Muhtarı Zehni Yılmaz, "Yollarımızda önceden çok sıkıntımız vardı. Çamurdan gidemiyorduk. Araçlarımızı traktörler çekiyordu. Mustafa Demir başkanımız, bizi çamurdan kurtardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah yüz bin kere razı olsun" diye konuştu.

BAŞKANI GECEDE ARASAK İLGİLENİYOR

Fen işleri ve SASKİ ekiplerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti diye getiren Kürüz Mahallesi Muhtarı Şenol Acar ise, "Yollarımız çok bozuk ve çamurdu. Mustafa Demir başkanımız sağ olsun çalıştı. Yol ve su konusunda çok yardımcı oldu. Bizleri çamur ve tozdan kurtardı. Ona minnet borcumuz var. Çalışkan bir başkanımız. Gece de arasak gündüz de arasak arayalım hep cevap vermiştir. Müsait değilse bile sonradan aramıştır. Bu konuda çok duyarlı ve Samsun için hizmete kendisini adamış bir başkanımız. Gece aradığımda hemen ilgilileri arayıp 1 hafta içinde su sorununu çözdü. SASKİ Genel Müdürümüz de iki kez geldi. İyi bir ekip kurmuş. Biz memnunuz" dedi.

EKİBE SONSUZ TEŞEKKÜR

Kayalı Mahalle Muhtarı Satılmış Akyüz de, "Öncesinde yolumuz toz dumandı. Başkanımız Mustafa Demir yollarımızı isteğimize göre yapıp güzelleştirdi" ifadelerini kullandı. Kuzören Mahalle Muhtarı Kadir Çağlar ise "Geçen seneye kadar kışın çamur, yazın da tozdan gözlerimizi açamazdık. Büyükşehir Belediye başkanımız ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.