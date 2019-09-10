Son Dakika Haberleri: Yakakent'te silahlı saldırı zanlısı teslim oldu
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Yakakent'te silahlı saldırı zanlısı teslim oldu

22 dakika önce

Samsun'un Yakakent ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi silahla yaralayan şahıs teslim oldu.

Yakakent'te silahlı saldırı zanlısı teslim oldu, System.String[]

Samsun'un Yakakent ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi silahla yaralayan şahıs teslim oldu.


Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, Etem Ç.(32) ve arkadaşı Ecevit S., alacağı olduğunu iddia ettiği Özcan Özkan'nın iş yerine gittiler. İddiaya göre, çıkan tartışmada Ethem Ç. silahla ateş ederek iş yeri sahibi Özcan Özkan'ı yaraladı. Olay sonrası 55 C 9010 plakalı minibüs ile olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Aracın Alaçam'a geldiğini tespit eden Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüsü otogar yakınlarında yakaladı. Aracı kullanan Ecevit S. ise gözaltına alınarak Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası kaçan Ethem Ç. isimli şüpheli ise Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Cumhuriyet Caddesi, Özcan Özkan, Yakakent, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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