Yakakent'te şok uygulama

Samsun'un Yakakent ilçesinde şahıs, araç ve iş yerleri üzerine yapılan şok uygulamada çok sayıda kanunsuzluk tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde vatandaşların huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

İl merkezimizden görevlendirilen narkotik, KOM, asayiş ve trafik birimlerinin katılımıyla eş zamanlı ve geniş çaplı gerçekleşen "şok uygulamalar" Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından yerinde denetlendi. Müdür Urhal, yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkinse şu bilgiler paylaşıldı:

"5 amir, 23 ekip ve 76 personelle yapılan denetimlerde toplam 746 şahsın GBT'si sorgulandı. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Toplam 181 araç sorgulandı. 1 araç sürücüsüne ehliyetine el konulduğu halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine 3 bin 674 TL, 1 araç sürücüsüne aracında cam filmi olduğundan dolayı 427 TL, 1 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan ve sigortasız araç kullanmaktan 623 TL olmak üzere toplam 8 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç üzerinde yapılan kontrollerde 7 adet kaçak içki tespit edilerek gerekli işlemlere başlandı. Toplamda 17 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Bir iş yerine canlı müzik belgesi olmadığı halde müzik yayını yaptığından, çalışanlarına ait kimlik bildirimlerini yapmadığından ve 3 bayanı konsomatris olarak çalıştırdığından dolayı tutanak tanzim edildi. 1 adet 9x9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet muşta ve 1 adet teleskopik cop, 3 adet amaç dışı bıçak elde edildi." - SAMSUN