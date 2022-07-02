Yakakent'te şok uygulama - Son Dakika
Üye Girişi

Yakakent'te şok uygulama

02.07.2022 14:53
Yakakent'te şok uygulama

Samsun'un Yakakent ilçesinde şahıs, araç ve iş yerleri üzerine yapılan şok uygulamada çok sayıda kanunsuzluk tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde şahıs, araç ve iş yerleri üzerine yapılan şok uygulamada çok sayıda kanunsuzluk tespit edilerek gerekli yaptırımlar uygulandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde vatandaşların huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

İl merkezimizden görevlendirilen narkotik, KOM, asayiş ve trafik birimlerinin katılımıyla eş zamanlı ve geniş çaplı gerçekleşen "şok uygulamalar" Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından yerinde denetlendi. Müdür Urhal, yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Yapılan denetimlerin sonuçlarına ilişkinse şu bilgiler paylaşıldı:

"5 amir, 23 ekip ve 76 personelle yapılan denetimlerde toplam 746 şahsın GBT'si sorgulandı. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Toplam 181 araç sorgulandı. 1 araç sürücüsüne ehliyetine el konulduğu halde ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine 3 bin 674 TL, 1 araç sürücüsüne aracında cam filmi olduğundan dolayı 427 TL, 1 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan ve sigortasız araç kullanmaktan 623 TL olmak üzere toplam 8 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç üzerinde yapılan kontrollerde 7 adet kaçak içki tespit edilerek gerekli işlemlere başlandı. Toplamda 17 adet umuma açık iş yeri denetlendi. Bir iş yerine canlı müzik belgesi olmadığı halde müzik yayını yaptığından, çalışanlarına ait kimlik bildirimlerini yapmadığından ve 3 bayanı konsomatris olarak çalıştırdığından dolayı tutanak tanzim edildi. 1 adet 9x9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet muşta ve 1 adet teleskopik cop, 3 adet amaç dışı bıçak elde edildi." - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yakakent, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakakent'te şok uygulama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:59:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yakakent'te şok uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement