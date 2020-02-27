Yakakent'te yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakakent'te yangın - Son Dakika

Yakakent'te yangın

6 saat önce

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 katlı binanın 3 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yakakent'te yangın, System.String[]

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 katlı binanın 3 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangın, dün gece ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Küplüağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Hacıoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre alevler her tarafı sardı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı
Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü Metro istasyonu çıkışında kendini tatmin eden sapık kamerada! Atılan tokat sonucu hayatını kaybeden adamın ailesi, 200 bin lira ve 20 koyun istedi

Son Dakika Haberleri
15:18 Cem Yılmaz eski sevgilisi Defne Samyeli'yi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı
15:17 İrem Derici, koronavirüsün sıçradığı Irak'taki konserini iptal etmedi
14:53 Radio Slave RX İstanbul'da!
14:26 Can Yaman'dan "Beraber yaşayabiliriz" diyen kadın sunucuya cevap
13:42 Burak Yeter'e İtalya'dan anlamlı ödül

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 15:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakakent'te yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]