YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL MESAFEYE ZORUNLU UYUYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL MESAFEYE ZORUNLU UYUYOR - Son Dakika

YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL MESAFEYE ZORUNLU UYUYOR

6 saat önce

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, genişlikleri 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, genişlikleri 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor. Sosyal mesafe kuralına yabancı olmayan vatandaşlar, yıllardır dar sokaklarda peş peşe yürüyor.

Yakakent ilçesinin Merkez Mahallesinde bulunan ve genişliği 1 ile 1,5 metre arasında değişen dar sokaklar vatandaşların ilgisini çekiyor. 2 kişinin yan yana yürüyemediği dar sokaklarda, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da zorunlu olarak uyuluyor. Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 1,5 metre mesafeyle ilerliyor. Sosyal mesafe kuralına yabancı olmadıklarını belirten Yakakentliler ise virüs salgını olmadan önce de bu sokaklarda yan yana yürümediklerini ifade etti.

'SOSYAL MESAFE KURALI BİZE YABANCI DEĞİL'

Dar sokaklarda yan yana yürümenin mümkün olmadığını belirten Tevfik Çevik (65), "Araya 1- 2 metre mesafe koyarak, sırayla yürüyoruz. Virüs olmadan önce de biz bu dar sokaklarda art arda yürüyorduk yani sosyal mesafe kuralı bize yabancı değil" dedi.

'TÜM KURALLARA UYUYORUZ'

Ankara'da yaşadığını ve virüs salgını nedeniyle Yakakent ilçesine geldiğini belirten Ece Gökşan Oral da, "Yakakent halkı, bu dar sokaklardan dolayı zaten sosyal mesafe kurallarına uyuyordu. Aslında bize yabancı olmayan bir kural. Şimdi hijyene dikkat ediyoruz. Koronavirüs risk haritasına baktığımızda Yakakent'te enfekte sayısının da düşük olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Yakakent'te yaşayan vatandaşların kurallara uyduğunu ifade eden Mehmet Kaya ise, "Bu dar sokaklar insanı biraz tedirgin ediyor ama maskeler, dezenfektan ürünleri ile kendimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL MESAFEYE ZORUNLU UYUYOR

Koronavirüs, Yakakent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:25 Kaynak: DHA

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