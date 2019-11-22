Son Dakika Haberleri: Yakaket'te emniyetten kask uygulaması
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Yakaket'te emniyetten kask uygulaması

6 saat önce

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyir eden motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı.

Yakaket'te emniyetten kask uygulaması, System.String[]

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyir eden motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı.


Son zamanlarda artan plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı en az seviyeye indirmek ve kazalarda can kaybının en az seviyeye indirebilmek için yapılan uygulamalara hız kesmeden devam eden Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kask uygulaması yaptı. Komiser Cafer Kurnaz ve Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri arttırdı. Birçok motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık (kask) kullanmadan motosiklet kullandıklarını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sürücüleri broşürle uyardı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Yakakent, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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