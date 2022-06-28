Yakaköy Mahallesinde ulaşım artık daha güvenli - Son Dakika
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Yakaköy Mahallesinde ulaşım artık daha güvenli

28.06.2022 15:13
Yakaköy Mahallesinde ulaşım artık daha güvenli

MASKİ Genel Müdürlüğü Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol geçişi daha güvenli hale gelmiş oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde ulaşımı güvenli hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde dere geçiş noktasında menfez çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan da çalışmaları yakından takip ederek bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte yaya ve yol geçişi koruma altına alınmış, taşkınlara karşı da önlem alınmış oldu.

"Cengiz Başkanımız ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ederiz"

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yakaköy Mahalle Muhtarı Zafer Özbakan, "Mahallemizin içerisinden geçen dere üzerindeki geçiş noktasında özellikle kış aylarında sorun yaşıyorduk. Sorunumuzu MASKİ ekiplerimize bildirdik. Sağ olsunlar ekipler duruma müdahale ederek menfez yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. MASKİ ekiplerimize de teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gördes, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakaköy Mahallesinde ulaşım artık daha güvenli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakaköy Mahallesinde ulaşım artık daha güvenli - Son Dakika
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