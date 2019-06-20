Yakaladığı 110 kiloluk yayın balığını sergiledi
37 dakika önce
OSMANİYE'de, balıkçı Ali Dağlı, Aslantaş Baraj gölünde ağ ile 2 metre uzunluğunda, 110 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:00 Kaynak: DHA
OSMANİYE'de, balıkçı Ali Dağlı
, Aslantaş Baraj gölünde ağ ile 2 metre uzunluğunda, 110 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Düziçi
ilçesinde, balıkçılık yapan Ali Dağlı, ağ ile yakaladığı 2 metre uzunluğunda, 110 kilo ağırlığındaki yayın balığını, seyyar tezgahında sergiledi. Yayın balığı görenlerin dikkatini çekti. Her yıl bu boyda balık yakaladığını belirten Dağlı, yayın balığını parçalar halinde satışa çıkardığını belirtti.
- Osmaniye
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