Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü - Son Dakika
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Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü

05.06.2022 14:53

Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü Elazığ'da tarlada çalışırken yakaladığı yılanın boyunu merak eden Hüseyin Koç, kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü.

Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü

ELAZIĞ - Elazığ'da tarlada çalışırken yakaladığı yılanın boyunu merak eden Hüseyin Koç, kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü. Koç ölçümün ardından 2 metrelik yılanı tekrar doğaya bıraktı. Koç'un yılan canlıyken ölçüm yapması ve rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinlerinden Hüseyin Koç tarlada çalışırken yılanı fark etti. Yılanı yakalayan Koç, arkadaşları ile yılanın uzunluğunun kaç metre olduğunu merak etti ve kendi boyu ile kıyaslayarak ölçtü. Koç, daha sonra yerde bulunan tahta çubukla yılanın uzunluğunu hesaplamaya çalıştı.

Yılanın uzunluğunun 2 metre olduğunu belirleyen Koç, yılanı tekrar doğal ortamına bıraktı. O anlar cep telefonu ile kayıt edilirken Koç'un rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü
Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü
Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü
Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hüseyin Koç, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakaladığı 2 metre uzunluğundaki yılanı eline aldı kendi boyu ile ölçtü - Son Dakika

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