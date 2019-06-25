Son Dakika Haberleri: Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi
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Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi

1 saat önce

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı evinde beslediği belirlenen kişiye 11 bin 709 lira para cezası kesildi.

Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi, System.String[]
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı evinde beslediği belirlenen kişiye 11 bin 709 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yapraklı ilçesinde bulunan şahsın evinde yavru beslediği bilgisi üzerine jandarma ekipleriyle birlikte incelemede bulundu. Şahsın ismi açıklanmazken ormanlık alanda gezerken 2 yavru karacayı yakalayıp evinde beslediği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yavru karacaları şahsın evinden alarak ormanlık alana bıraktı. Şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan bin 799 TL, 2 adet karaca için 9 bin 910 TL olmak üzere toplamda 11 bin 709 TL para cezası uygulandı. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:38 Kaynak: İHA
Çankırı, Yapraklı, Güncel
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