Son Dakika Haberleri: Yakaladığı yılana elini ısırttı
Son Dakika Güncel Haber

Yakaladığı yılana elini ısırttı

2 saat önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.

Yakaladığı yılana elini ısırttı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı. 
Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Suriye uyruklu çoban, dağda yılan bulup, yakaladı. Adı öğrenilemeyen çoban, yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için bir elini ısırttı. Suriyeli çoban, yılanı daha sonra doğal ortamına bıraktı. Suriyelinin yılana elini ısırtma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Yeşilköy, Elazığ, Kovancılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:21:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakaladığı yılana elini ısırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]