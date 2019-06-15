Yakaladığı yılana elini ısırttı
2 saat önce
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Kovancılar
ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.
Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy
'de, Suriye uyruklu çoban, dağda yılan bulup, yakaladı. Adı öğrenilemeyen çoban, yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için bir elini ısırttı. Suriyeli çoban, yılanı daha sonra doğal ortamına bıraktı. Suriyelinin yılana elini ısırtma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Elazığ
Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti