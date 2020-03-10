Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı - Son Dakika
Son Dakika Genel Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı - Son Dakika

Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı

49 dakika önce

Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim Sargın isimli şahıs, normalde Haziran ayından sonra kendini gösteren yılanların bu yıl Mart ayında uykudan uyandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde İbrahim Sargın isimli şahıs, normalde Haziran ayından sonra kendini gösteren yılanların bu yıl Mart ayında uykudan uyandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yakaladığı yılanı inceleyen Sargın, kuyruğunda yara olan yılanı tedavi ettikten sonra doğaya saldı. Yılan İbrahim Sargın'ı incelerken ısırdı. Doğaya çıkacak olan vatandaşlar ise bu yıl erken uyanan yılanlara karşı dikkatli olmasında yarar var bazı yılanlar zehirli olurken zehirli yılanlarda büyük tehlike oluşturabiliyor. Bazı vatandaşlar yılanların yazın ortaya çıktığını düşünüp kırda ve doğada rahat rahat gezerken bu yıl yılanlar erken kendini gösterdi.

İlk defa bu mevsimde yılanla karşılaştığını ifade eden İbrahim Sargın, "Yılanları normalde Nisan sonu Haziran başı gibi doğada görmeye alışıktık. Arazide çalışırken yılanı gördüm hemen elime alıp inceledim. Kuyruğunda yarası vardı. Tedavi edip doğaya saldım. Bu yılan zehirsiz Hazer Yılanı. Ama bu hayvan fare ve çeşitli hayvanlarla beslendiği için bu hayvanlardaki mikropları ısırdığı kişiye taşıyabilir. Bursa'da zehirli yılanlar da var. Vatandaşlar bunlara karşı dikkatli olmalı. Bir yılan sizden kaçıyorsa ondan korkmayın, yılan sizden kaçmıyorsa o yılandan korkun" dedi.

Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor
İspanya La Liga maçları, koronavirüs nedeniyle 2 hafta seyircisiz oynanacak THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 21:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakaladığı yılanı doğaya salarken elini ısırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]