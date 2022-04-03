Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler - Son Dakika
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Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler

03.04.2022 17:15
Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler

ANTALYA'da bir grup balıkçı, avlanmak için çıktıkları Beldibi açıklarında 100 kiloluk orkinos yakaladı.

ANTALYA'da bir grup balıkçı, avlanmak için çıktıkları Beldibi açıklarında 100 kiloluk orkinos yakaladı. Balıkçılar, balığı 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ton balığı olarak da bilinen ve yetişkinlerinin boyu 4 metreye, ağırlığı da 800 kiloya kadar ulaşan orkinos yavrusu, Antalya'da balıkçılara zor anlar yaşattı. Antalyalı bir grup balıkçının, Beldibi Mahallesi açıklarına attıkları oltaya dev bir balık takıldı. 2 saat 50 dakika mücadele veren balıkçılar, 2 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki orkinosu güçlükle tekneye çıkardı.O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, balıkçılar "Babayı buraya aldık, baba burada. 2 saat 50 dakika, alet bu" diyerek paylaşımda bulundu.

FOOĞRAF


Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler
Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler
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Beldibi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakaladıkları 100 kiloluk orkinosu, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler - Son Dakika
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