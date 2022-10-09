23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

09.10.2022 16:42

23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerini; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yeşil Mahallede çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan G. K.; ekiplerce kovalamaca sonucu yakalandı.

İşlemleri tamamlanan G.K., cezaevine teslim edildi.

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Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 23 yıl hapis cezası olan firari şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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